Mersin'de Feci Kaza: Genç Sürücü Hayatını Kaybetti

Mersin'de Feci Kaza: Genç Sürücü Hayatını Kaybetti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mersin'in Silifke ilçesinde, çelik bariyere çarparak ikiye bölünen otomobildeki sürücü hayatını kaybetti. Kazada yaralanan bir yolcu hastaneye kaldırıldı.

MERSİN'in Silifke ilçesinde çelik bariyere çarpıp, ikiye bölünen otomobilin sürücüsü Hasan Hüseyin Mavi (20) öldü, yanındaki kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde D-400 kara yolu Taşucu mevkisinde meydana geldi. Hasan Hüseyin Mavi yönetimindeki 33 VP 831 plakalı otomobil, henüz bilinmeyen nedenle kontrolden çıkıp, refüjdeki çelik bariyerlere çarparak ikiye bölündü. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlisinin yaptığı kontrolde sürücünün hayatını kaybettiği araçta bulunan Mert A.'nın (22' ise yaralandığı belirlendi. Yaralı, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hayatını kaybeden otomobil sürücüsünün cansız bedeni ise itfaiye erleri tarafından araçtan çıkarıldı. Polisin kaza yerinde yaptığı incelemenin ardından Mavi'nin cansız bedeni, otopsi için morga kaldırıldı.

Polisin kaza ile ilgili başlattığı soruşturma devam ediyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Deprem bölgesindeki alacakların taksit süreleri uzatıldı

Deprem bölgesi için kritik karar!
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Müftü, kaymakam derken vali olacaktı! Yakayı son anda ele verdi

Vali olacaktı, yakayı ele verdi! Kendisi için tören bile düzenlemiş
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.