Mersin'de "fahiş fiyat" ve "gramaj" denetimi yapıldı - Haberler

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Mersin'de "fahiş fiyat" ve "gramaj" denetimi yapıldı

AA - Aleyna Coşkun - Güncel
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Mersin'de 'fahiş fiyat' ve 'gramaj' denetimi yapıldı

Mersin'in Toroslar ilçesindeki fırın, market ve semt pazarlarında "fahiş fiyat" ve "gramaj" denetimi yapıldı.

TOROSLAR, MERSİN (AA) - Mersin'in Toroslar ilçesindeki fırın, market ve semt pazarlarında "fahiş fiyat" ve "gramaj" denetimi yapıldı.

Toroslar Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, zabıta ekipleri, fırın, market ve semt pazarlarında denetim gerçekleştirdi.

Kontrollerde, ürünlerin fiyatları ve gramajları incelendi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, sağlıklı ve kaliteli gıda üretiminin büyük önem taşıdığını belirterek, ramazan boyunca denetimlerin titizlikle yürütüleceğini kaydetti.

AA / Aleyna Coşkun - Güncel

Toroslar, Zabıta, Market, Mersin, Güncel, Haberler

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