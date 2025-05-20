Mersin'de Fabrikada Yangın: Soğutma Çalışmaları Devam Ediyor

Mersin'de Fabrikada Yangın: Soğutma Çalışmaları Devam Ediyor
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Mersin'in Toroslar ilçesinde bir elektronik fabrikasında çıkan yangın 6 saatlik müdahaleyle kontrol altına alındı. Yangın söndürme çalışmalarına TOMA'lar ve arazözlerle destek veriliyor. Şu an itibarıyla soğutma çalışmaları sürmekte.

SOĞUTMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Mersin'in merkez Toroslar ilçesi Okan Merzeci Mahallesi Akbelen Bulvarı'ndaki elektronik ürünler üreten fabrikada çıkan yangını söndürme çalışmalarına; TOMA'lar ile Orman Bölge Müdürlüğü ile ilçe belediyelerine ait arazözlerle de destek verildi. Yangın, 6 saatlik müdahaleyle kontrol altına alındı. Ekiplerin fabrikada soğutma çalışmaları sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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