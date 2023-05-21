Üye Girişi
14 MAYISSEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberi Paylaş
Mersin'de Fabrikada İşçiler Arasında Kavga Çıktı

Mersin'de Fabrikada İşçiler Arasında Kavga Çıktı

Güncel Haberler

Mersin'in Akdeniz ilçesinde bir fabrikada işçiler arasında sopalı, taşlı ve sandıklı kavga çıktı. Kavgada 4 kişi yaralandı.

Mersin'in Akdeniz ilçesinde fabrikada çıkan kavgada, işçiler taş, sopa ve sandıklarla kavga etti.

Olay, Akdeniz Bağlarbaşı Mahallesi'nde bulunan paketleme tesisinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, paketleme tesisinde çalışan işçiler kavga etmeye başladı. Kavganın büyümesi üzerine işçiler ellerine ne geçtiyse birbirine atmaya başladı. Sopa ve taşlarla kavga eden işçiler birbirlerine sandık da fırlattı. Kadın işçilerin de katıldığı kavgada 4 kişi yaralandı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. Kavga anları ise vatandaşlar tarafından cep telefonuyla görüntülendi. - MERSİN

Mersin Seçim Sonuçları
Mersin Yerel Seçim Sonuçları 2019
Mersin Genel Seçim Sonuçları 2018
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Akdeniz Mersin kavga Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title