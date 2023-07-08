Mersin'de evlere girerek hırsızlık yapan şüpheli yakalandı (2)
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TUTUKLANDIMersin'de sıcak hava nedeniyle açık bırakılan kapı ve pencerelerden 7 farklı eve girerek hırsızlık yapan M.D., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.
TUTUKLANDI
Mersin'de sıcak hava nedeniyle açık bırakılan kapı ve pencerelerden 7 farklı eve girerek hırsızlık yapan M.D., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mustafa Ercan - Güncel