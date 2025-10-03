Haberler

Mersin'de Evde Temizlik ve Kişisel Bakım Hizmeti Sürüyor

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Akdeniz ilçesinde sosyal belediyecilik anlayışıyla başlatılan 'Evde Temizlik ve Kişisel Bakım Hizmeti', 750 haneye ulaştı. Belediye ekipleri, 3 bin 800 kez hanelere giderek vatandaşların hayatını kolaylaştırmayı hedefliyor.

Mersin'in Akdeniz ilçesinde "Evde Temizlik ve Kişisel Bakım Hizmeti" devam ediyor.

Akdeniz Belediyesinin açıklamasına göre, sosyal belediyecilik anlayışıyla vatandaşlara yönelik yapılan "Evde Temizlik ve Kişisel Bakım Hizmeti" kapsamında 750 haneye ulaşıldı.

Belediye ekipleri çalışma kapsamında toplamda 3 bin 800 kez hanelere giderek hem ev temizliği hem de kişisel bakım hizmeti yaptı.???????

Açıklamada görüşlerine yer verilen Akdeniz Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Zeyit Şener, sosyal belediyecilikle vatandaşların yanında olduklarını belirterek, "Bizler yaşlı, engelli ve kimsesiz vatandaşlarımızın hayatlarını kolaylaştırmayı kendimize görev biliyoruz. Evde Temizlik ve Kişisel Bakım Hizmetimizle binlerce haneye dokunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu projeyi büyütüp daha fazla vatandaşımıza ulaşmayı sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

Hizmetten faydalanan vatandaşlar da Şener ve ekiplere teşekkür etti.???????

Kaynak: AA / Mustafa Ünal Uysal - Güncel
Ali Babacan gündem yaratan fotoğrafın perde arkasını Haberler.com'a anlattı

Gündem yaratan fotoğrafın perde arkasını ilk kez anlattı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
310 yıl önce batan geminin enkazında 1 Milyon dolarlık sikke bulundu

310 yıl önce batan geminin enkazında 1 Milyon dolarlık sikke bulundu
Süper Lig devinde derbi öncesi sürpriz

Süper Lig devinde derbi öncesi büyük sürpriz
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.