Mersin'de Evde Temizlik ve Kişisel Bakım Hizmeti Sürüyor

Mersin'in Akdeniz ilçesinde "Evde Temizlik ve Kişisel Bakım Hizmeti" devam ediyor.

Akdeniz Belediyesinin açıklamasına göre, sosyal belediyecilik anlayışıyla vatandaşlara yönelik yapılan "Evde Temizlik ve Kişisel Bakım Hizmeti" kapsamında 750 haneye ulaşıldı.

Belediye ekipleri çalışma kapsamında toplamda 3 bin 800 kez hanelere giderek hem ev temizliği hem de kişisel bakım hizmeti yaptı.???????

Açıklamada görüşlerine yer verilen Akdeniz Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Zeyit Şener, sosyal belediyecilikle vatandaşların yanında olduklarını belirterek, "Bizler yaşlı, engelli ve kimsesiz vatandaşlarımızın hayatlarını kolaylaştırmayı kendimize görev biliyoruz. Evde Temizlik ve Kişisel Bakım Hizmetimizle binlerce haneye dokunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu projeyi büyütüp daha fazla vatandaşımıza ulaşmayı sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

Hizmetten faydalanan vatandaşlar da Şener ve ekiplere teşekkür etti.???????