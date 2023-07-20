Mersin'de Evde Hint Keneviri Yetiştiriciliği Yapan Şüpheli Tutuklandı

Mersin'de bir şüphelinin evinde iklimlendirme sistemi kurarak Hint keneviri yetiştirip sattığı bilgisi üzerine yapılan operasyonda şüpheli gözaltına alındı. Evde yapılan aramada uyuşturucu madde ve imalat malzemeleri ele geçirildi. Şüpheli, adliyeye sevk edildikten sonra tutuklandı.

MERSİN'de evinde iklimlendirme sistemi kurarak Hint keneviri yetiştiren şüpheli gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.

Merkez Toroslar ilçesinde ismi açıklanmayan bir şüphelinin evinde iklimlendirme sistemi kurarak Hint keneviri yetiştirip sattığı bilgisini alan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri harekete geçti. Yapılan takip ve araştırma sonucunda tespit edilen adrese baskın düzenleyen ekipler, şüpheliyi gözaltına aldı. Evde yapılan aramada, 3 kilo 250 gram kubar esrar, 15 kök Hint keneviri, 3 adet uyuşturucu hap ve uyuşturucu madde imali için kullanılan iklimlendirme sistemi ele geçirildi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı. (DHA)