Mersin'de Evde Çıkan Yangın Söndürüldü
Mersin'in Toroslar ilçesinde bir apartmanın birinci katında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Yangının nedeni henüz belirlenemedi.
Mersin'in Toroslar ilçesinde evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Güneykent Mahallesi 94014 Sokak'taki 4 katlı apartmanın birinci katındaki ikamette henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangında evde hasar oluştu.
Kaynak: AA / Yakup Sağlam - Güncel