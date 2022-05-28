Mersin'de evde çıkan yangın söndürüldü - Haberler

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Mersin'de evde çıkan yangın söndürüldü

AA - Ahmet Can Erdogan - Güncel
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Mersin'de evde çıkan yangın söndürüldü

Mersin'in Tarsus ilçesinde bir binanın üçüncü katındaki dairede çıkan yangın söndürüldü.

Mersin'in Tarsus ilçesinde bir binanın üçüncü katındaki dairede çıkan yangın söndürüldü.

Şehitkerim Mahallesi'ndeki bir binanın üçüncü katındaki dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Haber vermesi üzerine olay yerine giden itfaiye ekipleri yangını söndürdü.

Yangın nedeniyle evde hasar oluştu.

AA / Ahmet Can Erdogan - Güncel

Tarsus Mersin Yangın Güncel Haberler

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