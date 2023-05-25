Mersin'de evde çıkan yangın hasara neden oldu
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Mersin'in Tarsus ilçesinde bir apartman dairesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Şehitler Tepesi Mahallesi'nde 7 katlı binanın 4'ncü katındaki dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Mersin Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Söndürülen yangın evde hasara neden oldu.
Mersin'in Tarsus ilçesinde bir apartman dairesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Şehitler Tepesi Mahallesi'nde 7 katlı binanın 4'ncü katındaki dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Mersin Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
Söndürülen yangın evde hasara neden oldu.
Kaynak: AA / Selahattin Özbozkurt - Güncel