Mersin'de evde çıkan yangın hasara neden oldu

Mersin'in Tarsus ilçesinde bir apartman dairesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Şehitler Tepesi Mahallesi'nde 7 katlı binanın 4'ncü katındaki dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Mersin Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Söndürülen yangın evde hasara neden oldu.