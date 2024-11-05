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Mersin'de Ev Baskınında 3 Ruhsatsız Tabanca ve 4 Gözaltı

Mersin'de Ev Baskınında 3 Ruhsatsız Tabanca ve 4 Gözaltı
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Mersin'in Mezitli ilçesinde bir evde gerçekleştirilen operasyonda ruhsatsız 3 tabanca ve 30 gram esrar ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.

Mersin'in Mezitli ilçesinde bir eve düzenlenen operasyonda ruhsatsız 3 tabanca ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, Terörle Mücadele Şubesi (TEM) ve Mezitli Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri kentteki çalışmalarını sürdürdü.

Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından bir eve düzenlenen operasyonda Y.Ö, M.C.U, H.D. ve U.U. yakalandı.

Adreste ruhsatsız 3 tabanca ve mühimmatları ile 30 gram esrar, 5 maske ele geçirildi.

Gözaltına alınan 4 zanlı polis merkezine götürüldü.

Kaynak: AA / Mustafa Ünal Uysal - Güncel
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