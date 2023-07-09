Mersin'de Ev Bahçesinde Uyuşturucu Operasyonu

Mersin'in Akdeniz ilçesinde evinin bahçesine iklimlendirme sistemi kuran şüpheli, Hint keneviri yetiştirdiği gerekçesiyle gözaltına alındı. Operasyonda 8 kilo 224 gram esrar, 4 bin 793 kök Hint keneviri ve çeşitli ekipmanlar ele geçirildi.

Mersin'de evinin bahçesine kurduğu iklimlendirme sistemiyle Hint keneviri yetiştirdiği belirlenen şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, Akdeniz ilçesinde evinin bahçesine iklimlendirme sistemi kuran kişinin uyuşturucu yetiştirdiği bilgisi üzerine harekete geçildi.

Adrese operasyon düzenleyen ekipler, şüpheliyi gözaltına aldı.

Bahçede yapılan incelemede, 8 kilo 224 gram esrar, 4 bin 793 kök Hint keneviri, 3 nem ölçüm cihazı, 4 pH ölçme cihazı, 11 ultraviyole ışık kaynağı, 8 zaman ayarlı priz, 2 havalandırma borusu, su motoru ve bir miktar sıvı gübre ele geçirildi.