Mersin Erdemli'de önce kuvvetli sağanak yağış ardından da dolu etkili oldu. İlçe merkezi başta olmak üzere bir çok noktada etkili olan dolu 10 dakika içerisinde yolları ve çevreyi beyaza bürüdü. Dolu yağışı nedeniyle çevrede bulunan meyve ve sebze bahçelerinin zarar görmüş olabileceği belirtildi.

Mersin'de etkili olan dolu yağışı çevreyi beyaza bürüdü

-Yağmurun ardından başlayan dolu yolları ve çevreyi beyaza bürürken, bahçelerde zarar olup olmadığının tespitinin gün ağrınca yapılacak inceleme ile belirleneceği bildirildi

MERSİN - Mersin Erdemli'de önce kuvvetli sağanak yağış ardından da dolu etkili oldu. İlçe merkezi başta olmak üzere bir çok noktada etkili olan dolu 10 dakika içerisinde yolları ve çevreyi beyaza bürüdü.

Meteorolojini uyardığı sağanak yağış Mersin'in Erdemli ilçesinde gece saatlerinde etkili oldu. 21.30. sıralarında başlayan kuvvetli sağanak yağış yaklaşık 20 dakika sürdü. Yağmur, ardından yerini doluya bıraktı. İlçe merkezinde kuvvetli yağan dolu 10 dakika da çevreyi ve yolları beyaza bürüdü. Dolu yağışı nedeniyle çevrede bulunan bulunan meyve ve sebze bahçelerinin zarar görmüş olabileceği belirtildi. Sabahın erken saatlerin dolu vuran bölgeleri ilgili kurumlara bağlı ekiplerin gezerek hasar olup olmadığıyla ilgili inceleme yapacağı öğrenildi.

Öte yandan yağışların gece ve yarın da devam etmesinin beklendiği kaydedildi.