Mersin'de eski nişanlısını öldüren sanık hakim karşısında - Haberler

Mersin'de, eski nişanlısı 25 yaşındaki Raziye Oskay'ı tabancayla öldürdüğü gerekçesiyle hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açılan tutuklu sanığın yargılanmasına başlandı.

Mersin 5. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, Oskay'ı, 10 Ocak'ta iş yerine gitmek için evinden çıktığı sırada sokakta silahla öldüren eski nişanlısı Barış Can U. (24), tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandı.

Taraf avukatları ve Oskay'ın ailesi de salonda hazır bulundu.

Sanık, olaydan sonra psikolojisinin bozulduğu gerekçesiyle savunmasını sonra yapacağını belirtti.

Aileye başsağlığı dilediğini söyleyen sanığa, salondaki izleyicilerden bazıları tepki gösterdi.

Müşteki olarak dinlenen anne Fatma Oskay da sanığın, kendisiyle görüşmek istemeyen kızını uzun yıllardır tehdit ettiğini savundu.

Barış Can U'nun daha önce de kızına yönelik tehdit, şantaj ve şiddet olayları ile evlerine ateş etmesi nedeniyle yargılandığını belirten Oskay, şunları söyledi:

"Kızımın ölümünden 17 gün önce annemin cenazesi vardı. Kızım mezara bakarak, 'Anneannem kefenin içinde üşür mü? Benim de çok yakında geleceğim yer burası' dedi. Sanık yüzünden her gün korku içerisindeydi. Olay günü işe gitmeden önce kızımı öptüm. Komşum aradı, vurulduğunu söyledi. Dünyam başıma yıkıldı. Benim yuvamı, ciğerimi yaktı. Yıllarca emek ettim kızıma, saçının teline zarar gelsin istemedim. Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası almasını istiyorum."

Baba Murat Oskay da sanığın sürekli evlerinin çevresinde gezdiğini ve kendilerini tehdit ettiğini savundu.

Tanıkları ve avukatları da dinleyen mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi ve duruşmayı 28 Haziran'a erteledi.

Toroslar ilçesi Akbelen Mahallesi'nde yaşayan Raziye Oskay, iş yerine gitmek için evinden çıktığı sırada eski nişanlısı Barış Can U. tarafından silahlı saldırı sonucu öldürülmüş, polis ekiplerince yakalanan zanlı tutuklanmıştı. Sanık hakkında "tasarlayarak öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.