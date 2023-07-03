Mersin'de erkek arkadaşı tarafından darbedilen kadın hayatını kaybetti

Mersin'de erkek arkadaşı olduğu iddia edilen kişi tarafından darbedilip hastaneye bırakılan Esra Asena Temir hayatını kaybetti. Zanlı tutuklandı.

Mersin'de erkek arkadaşı olduğu ileri sürülen kişi tarafından darbedilip hastaneye bırakılan kadın yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, kentteki bir mağazada yönetici olarak çalışan Esra Asena Temir (27), 29 Haziran'da Toroslar ilçesi Akbelen Mahallesi'ndeki evlerinin önüne gelen ve erkek arkadaşı olduğu iddia edilen Mustafa B. ile telefonda tartışmaya başladı.

Evden çıkıp otomobiline binen Temir, yanında oturan Mustafa B. ile bölgeden ayrıldı.

Temir'in kullandığı aracı bir süre sonra durduran Mustafa B, kadını darbetti.

Baygınlık geçiren Temir'i araçla Toros Devlet Hastanesi'ne götüren şüpheli daha sonra kaçtı.

Hastanedeki kontrollerde vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandığı, başından darbe aldığı ve beyin kanaması geçirdiği belirlenen kadın yoğun bakıma alındı.

Temir, yoğun bakımda doktorların müdahalelerine rağmen 30 Haziran'da hayatını kaybetti.

Cinayet zanlısı tutuklandı

Olayla ilgili çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Mustafa B'yi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı.

Temir'in cenazesinin de Mersin Asri Mezarlığı'nda toprağa verildiği öğrenildi.