Mersin'de Eren Bülbül'ün adının parka verilmesi önergesi reddedildi (2)

PARKA TABELA DİKİLDİ

Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak'ın talimatını yerine getiren Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, hazırlattıkları 'İyi ki Varsın Eren Bülbül Parkı' yazılı tabelayı Huzurkent Mahallesi Avşar Sokak'taki bir parka dikti. Başkan Gültak da parka gidip açıklamalarda bulundu.

"Bizler Osmanlı'daki padişahlar, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ya da birçok siyasi liderle övünmüyor muyuz? Şehitlerimiz de çok önemli. Biz o zaman 15 Temmuz'u da unutalım, diğer şehitlerimizi de unutalım. Böyle bir şey asla kabul edilemez. 100 yıl sonra geçmişinden hiç haberi olmayan insanlara mı dönüşelim? Ben de bunun üzerine bir talimat verdim. Arkadaşlar hızlı bir şekilde hazırladı ve 'İyi ki Varsın Eren Bülbül' tabelasını parkımıza diktim. Birileri gelsin; yiğitse söksün. Eğer yasa, beni bir parka şehit ismini vermekten dolayı yargılayacaksa gurur duyarım. Yargılanmaya hazırım."