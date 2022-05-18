Mersin'de engelliler 1 günlüğüne askerlik heyecanını yaşadı - Haberler

Mersin'de engelliler 1 günlüğüne askerlik heyecanını yaşadı
AA - Sezgin Pancar - Güncel
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Mersin'de engelli vatandaşlar, "Temsili Askerlik Uygulaması" kapsamında düzenlenen törenle 1 günlük askerlik yaptı.
Mersin'de engelli vatandaşlar, "Temsili Askerlik Uygulaması" kapsamında düzenlenen törenle 1 günlük askerlik yaptı.
İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Engelliler Haftası çerçevesindeki tören komutanlıkta yapıldı.
Programa aileleriyle katılan engelliler, "Askerlik Yemini" edip tekmil verdi.
İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Necip Çarıkcıoğlu, katılımcılara terhis belgelerini takdim etti.
AA / Sezgin Pancar - Güncel