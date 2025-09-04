Haberler

Mersin'de Engelli ve Bakıma Muhtaç Vatandaşlara Evde Temizlik Hizmeti

Mersin'de Engelli ve Bakıma Muhtaç Vatandaşlara Evde Temizlik Hizmeti
Güncelleme:
Mersin'in Akdeniz Belediyesince, engelli ve bakıma muhtaç vatandaşlara yönelik olarak yürütülen evde temizlik hizmeti devam ediyor. 65 yaş ve üzeri, en az yüzde 40 engelli raporu olan ve sosyal güvencesi bulunmayan vatandaşların talepleri değerlendiriliyor.

Akdeniz Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğünce yürütülen çalışmadan yararlanmak isteyenlerin talepleri, belediyenin sosyal hizmet uzmanları tarafından inceleniyor.

Bu kapsamda öncelikle, 65 yaş ve üzeri, en az yüzde 40 engelli raporu olan, sosyal güvencesi bulunmayan, yalnız yaşayan ve bakıma muhtaç durumda olan vatandaşların talepleri değerlendiriliyor.

Sosyolog eşliğinde evlere giden belediye ekipleri, başvuru yapanların yaşam koşullarını, sağlık durumlarını, gelir düzeylerini ve sosyal destek imkanlarını inceliyor.

Ekipler, ihtiyaçlarını karşılamakta zorlanan vatandaşların yaşam alanları düzenli aralıklarla temizliyor.

Çalışma kapsamında bu yıl 483 haneye hizmet sunuldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Akdeniz Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Zeyit Şener, "Sosyal belediyecilik anlayışımız gereği, ihtiyaç sahibi hemşehrilerimizin yanındayız. Onların yaşam koşullarını iyileştirmek, gönüllerine dokunmak bizim en önemli görevlerimizden biridir." ifadesini kullandı.

