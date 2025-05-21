Mersin'de Elektronik Ürünler Üreten Fabrikada Yangın Çıktı

Mersin'de Elektronik Ürünler Üreten Fabrikada Yangın Çıktı
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Mersin'de oto ses ve görüntü sistemleri üreten bir fabrikada çıkan yangın, 6 saatlik müdahale ile kontrol altına alındı. Yangının çıkış nedeni üzerinde incelemeler devam ederken, soğutma işlemleri sürüyor.

MERSİN'de oto ses ve görüntü sistemleri üzerine elektronik ürünler üreten fabrikada çıkan yangını soğutma işlemleri ile çıkış nedeninin belirlenmesi ve hasar tespiti için çalışmalar sürüyor.

Toroslar ilçesi Hüseyin Okan Merzeci Mahallesi Akbelen Bulvarı'nda bulunan elektronik ürünler üreten bir fabrikada dün sabah saatlerinde yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Söndürme çalışmalarına emniyete ait Toplumsal Olaylara Müdahale Araçları (TOMA) ile Orman Bölge Müdürlüğü ile ilçe belediyelerine ait arazözlerle de destek verildi. Ekipler, yangının çevredeki binalara sıçramaması için yoğun önlem aldı. Yangın, 6 saatlik müdahaleyle kontrol altına alındı.

Çok sayıda oto ses ve görüntü sisteminin zarar gördüğü yangında, işletmenin büyük bölümü de kullanılamaz hale geldi.

Fabrikada soğutma çalışmaları sürerken, yangının çıkış nedeniyle ilgili soruşturma devam ediyor. Ekiplerinin incelemesinin ardından iş makineleriyle fabrikada temizlik yapılacağı öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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