Mersin'de Elektronik Sigara İçin 28 Bin 500 Paket Tütün Çubuğu Ele Geçirildi
Mersin'in Anamur ilçesi açıklarında sahil güvenlik ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonla 28 bin 500 paket tütün çubuğu ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Mersin'in Anamur ilçesi açıklarında elektronik sigaralarda kullanılan 28 bin 500 paket tütün çubuğu ele geçirildi.
Valiliğin açıklamasına göre, Cerenler Sahili açığında şüpheli paketler olduğu ihbarı üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanlığı ekipleri sevk edildi.
Anamur Cumhuriyet Savcılığı talimatıyla sudaki paketlerde inceleme yapan ekipler, 28 bin 500 paket tütün çubuğu buldu.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: AA / Mustafa Ünal Uysal - Güncel