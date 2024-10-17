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Mersin'de Elektrik Tellerinden Yangın Çıktı

Mersin'de Elektrik Tellerinden Yangın Çıktı
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Erdemli ilçesinde elektrik tellerinin kıvılcım çıkarması sonucu çıkan orman yangınına, Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri 30 arazöz ve 10 iş makinesiyle müdahale ediyor.

MERSİN'in Erdemli ilçesinde, elektrik tellerinin kıvılcım çıkarması nedeniyle orman yangını çıktı. Ekipler, alevleri kontrol altına almak için çalışma başlattı.

İlçe merkezine 30 kilometre uzaklıkta bulunan Doğusandal Mahallesi'nde saat 18.00 sıralarında, rüzgarın etkisiyle elektrik tellerinin kıvılcım çıkarması nedeniyle orman yangını çıktı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye çok sayıda Orman Bölge Müdürlüğü ekibi sevk edildi. Ekipler, büyüyen yangını kontrol altına alabilmek için 30 arazöz ve 10 iş makinesiyle çalışma başlattı. Alevlerin yerleşim yerlerine sıçramaması için önlem alındı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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