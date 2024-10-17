Mersin'de Elektrik Tellerinden Yangın Çıktı

MERSİN'in Erdemli ilçesinde, elektrik tellerinin kıvılcım çıkarması nedeniyle orman yangını çıktı. Ekipler, alevleri kontrol altına almak için çalışma başlattı.

İlçe merkezine 30 kilometre uzaklıkta bulunan Doğusandal Mahallesi'nde saat 18.00 sıralarında, rüzgarın etkisiyle elektrik tellerinin kıvılcım çıkarması nedeniyle orman yangını çıktı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye çok sayıda Orman Bölge Müdürlüğü ekibi sevk edildi. Ekipler, büyüyen yangını kontrol altına alabilmek için 30 arazöz ve 10 iş makinesiyle çalışma başlattı. Alevlerin yerleşim yerlerine sıçramaması için önlem alındı.