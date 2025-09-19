Haberler

Mersin'de Elektrik Teli Yangına Sebep Oldu

Mersin'de Elektrik Teli Yangına Sebep Oldu
Mersin'in Bozyazı ilçesinde bir elektrik telinin kopması sonucu serada çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü. Yangında yaklaşık 15 dönüm sera zarar gördü.

Mersin'in Bozyazı ilçesinde elektrik telinin kopması sonucu serada çıkan yangın söndürüldü.

Tekeli Mahallesi'nde elektrik telinin kopması sonucu serada yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi.

Ekiplerin müdahale ettiği yangın kısa sürede söndürüldü.

Yangında yaklaşık 15 dönüm sera hasar gördü.

Kaynak: AA / Muzaffer Keklik - Güncel
