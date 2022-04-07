Mersin'de elektrik direğine çarpan minibüsteki 4 kişi yaralandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Mersin'de elektrik direğine çarpan minibüsteki 4 kişi yaralandı

AA - Güncel
 - Güncelleme:
Mersin'de elektrik direğine çarpan minibüsteki 4 kişi yaralandı

Mersin'in Erdemli ilçesinde elektrik direğine çarpan minibüsteki 4 kişi yaralandı.

MERSİN (AA) - Mersin'in Erdemli ilçesinde elektrik direğine çarpan minibüsteki 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, 33 AGY 207 plakalı minibüsün sürücüsü, D-400 kara yolunda karşısına çıkan köpeğe çarpmamak için manevra yapınca kontrolü kaybetti.

Minibüsün elektrik direğine çarptığı kazada yaralanan sürücü ve araçtaki 3 kişi, ambulanslarla hastaneye kaldırdı.

Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi.

AA / Güncel

Mersin, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title