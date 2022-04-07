Mersin'de elektrik direğine çarpan minibüsteki 4 kişi yaralandı
AA - Güncel
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Mersin'in Erdemli ilçesinde elektrik direğine çarpan minibüsteki 4 kişi yaralandı.
MERSİN (AA) - Mersin'in Erdemli ilçesinde elektrik direğine çarpan minibüsteki 4 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, 33 AGY 207 plakalı minibüsün sürücüsü, D-400 kara yolunda karşısına çıkan köpeğe çarpmamak için manevra yapınca kontrolü kaybetti.
Minibüsün elektrik direğine çarptığı kazada yaralanan sürücü ve araçtaki 3 kişi, ambulanslarla hastaneye kaldırdı.
Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi.
AA / Güncel