Mersin'de Elektrik Arızası Yüzünden Mahsur Kalan İşçiler İtfaiye Ekiplerince Kurtarıldı
Mersin'de bir apartmanın 8. katında iskelede mahsur kalan 2 işçi, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı. Elektrik arızası nedeniyle iskeleyi hareket ettiremeyen işçilerin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.
Mersin'de elektrik arızası nedeniyle binanın 8. katındaki iskelede mahsur kalan 2 işçi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Mezitli ilçesi Merkez Mahallesi'ndeki 10 katlı apartmanın dış cephesinde çalışma yürüten işçiler M.B. ve H.A, bulundukları iskeleyi elektrik arızası nedeniyle hareket ettiremedi.
İhbar üzerine olay yerine Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekipler, binanın 8. katındaki iskelede duran işçilere ip yardımıyla emniyet kemeri ulaştırdı.
Kattaki duvarda açılan delikten çıkarılan işçilerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
İşçilerin kurtarılması için yürütülen çalışma, itfaiye ekiplerinin göğüs kamerasınca kaydedildi.