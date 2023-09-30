Mersin'de Ehliyet Sınavında Kopya Çeken 4 Şüpheli Gözaltına Alındı

Mersin'de ehliyet sınavında vücutlarına gizledikleri kulaklık ve gizli kamerayla kopya çektikleri iddia edilen 4 şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kopya düzenekleri olaylarının artması üzerine çalışma başlattı ve 4 şüpheliyi yakaladı. Şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Mersin'de, ehliyet sınavında vücutlarına gizledikleri kulaklık ve gizli kamerayla kopya çektikleri iddia edilen 4 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi (KOM) ekipleri, ehliyet sınavlarında kopya düzenekleri olaylarının artması üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, E-Sınav Merkezinde bir ehliyet sınavı çıkışında üzerlerindeki kulaklık, gizli kamera ve çeşitli aparatları çıkaran şüpheli M.S, H.E. ve N.M'yi gözaltına aldı.

Çalışma kapsamında, sınava yine aynı yöntemle girmeye çalışan Ç.S. de yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 zanlı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.