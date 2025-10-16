Haberler

Mersin'de Eczacıya Sopayla Saldırı


Mersin'in Erdemli ilçesinde, eski tarihli reçeteyle ilaç almak isteyen bir kişinin oğlu eczacı teknisyeni sopayla darbetti. Olay güvenlik kamerasına yansıdı. Eczacı tedavi edildikten sonra taburcu oldu. Sağlık çalışanlarına yönelik artan şiddetle ilgili protestolar yapıldı.

MERSİN'in Erdemli ilçesinde İ.T., ilaç yüzünden çıkan tartışmada eczacı teknisyeni Arif Fidan'ı sopayla darbetti. Saldırgan gözaltına alınırken, olay güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, sabah saatlerinde Merkez Mahallesi Hastane Caddesi'ndeki bir eczanede meydana geldi. Dün eczaneye giden bir kişi, iddiaya göre eski tarihli reçeteyle ilaç almak istedi. Eczacı teknisyeni Arif Fidan ilacı vermeyince hakaret eden kişi, eczaneden ayrıldı. Daha sonra bu kişinin oğlu İ.T., eczaneye gelerek Fidan'ı sopayla darbetti. Gürültüleri duyarak iş yerine giren komşuları araya girip, Fidan'ı kurtardı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Başından yaralanan Fidan, ambulansla Erdemli Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Arif Fidan tedavi görüp taburcu olurken, kaçan İ.T. kısa süre sonra polis tarafından yakalandı.

'BİR ANDA SALDIRMAYA BAŞLADI'

Olay iş yerinin güvenlik kamerasına yansırken, yaşadıklarını anlatan Arif Fidan, "Dün bir vatandaş eczanemize geldi, reçetesi eylül ayına aitti. İlaçlarını kontrol ederken, bana argo kelimeler kullandı. Ben de kendisini dışarı çıkardım. Bugün, sabah o kişinin oğlu geldi ve bir anda saldırmaya başladı. Elinde bıçak vardı ama açılmayınca sopayla vurdu. Eğer bıçak açılsaydı çok daha kötü olabilirdi. Şikayetçi oldum, umarım bir daha böyle bir olay yaşanmaz" dedi.

ECZACILARDAN ALKIŞLI PROTESTO

Olayın ardından Mersin Eczacı Odası Başkanı Aliye Akgül Aydın, Erdemli'ye gelerek eczane önünde eczacılar ve eczane çalışanlarının katıldığı bir basın açıklaması yaptı. Aydın, sağlık çalışanlarına yönelik artan şiddete tepki göstererek, "Sağlıkta şiddetin durdurulması için mücadele ederken, meslektaşımıza yönelik böyle bir saldırının yaşanması kabul edilemez. Eczanelerimize yönelen bu tür sorumsuz davranışlar mesleğimizin onuruna, halk sağlığına ve sağlık hizmetinin bütünlüğüne saldırıdır" diye konuştu. Basın açıklamasının ardından eczane çalışanları, alkışlarla olayı protesto etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
