Haberler

Mersin'de Düzensiz Göçmen Operasyonu: 14 Yakalandı, 4 Kişi Tutuklandı

Mersin'de Düzensiz Göçmen Operasyonu: 14 Yakalandı, 4 Kişi Tutuklandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mersin'de gerçekleştirilen operasyonda 14 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmen kaçakçılığı iddiasıyla 4 kişi tutuklandı.

Mersin'de 14 düzensiz göçmen yakalandı, göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 4 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ile Mersin Gümrük Muhafaza ve İstihbarat Müdürlüğünce düzensiz göçmenlere yönelik çalışma başlatıldı.

Operasyonda yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 14 düzensiz göçmen yakalandı.

Göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla A.S, A.T, M.C. ve A.A. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheli, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Düzensiz göçmenler ise işlemlerinin ardından ülkelerine gönderildi.

Kaynak: AA / Mustafa Ünal Uysal - Güncel
Ünlü şarkıcı Güllü evinin balkonundan düşerek hayatını kaybetti

Ünlü şarkıcı Güllü evinin balkonundan düşerek hayatını kaybetti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
4 kişi sokakta yürüyen 19 yaşındaki gence kurşun yağdırdı

Araçtan inip sokakta yürüyen 19 yaşındaki gence kurşun yağdırdılar
BYD marka araç alan vatandaşın büyük hayal kırıklığı

Kucak dolusu para verdiği otomobil, büyük hayal kırıklığı yaşattı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.