Mersin'de Düzenlenen Operasyonda 3,5 Milyon Uyuşturucu Hap Ele Geçirildi

İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, Mersin'in Akdeniz ve Tarsus ilçelerinde düzenlenen operasyonda 3 milyon 542 bin uyuşturucu hap ele geçirildiğini, 8 şüphelinin yakalandığını duyurdu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Emniyet Genel Müdürlüğü koordinesinde düzenlenen narkotik operasyonunu sosyal medya hesabından paylaştı. Buna göre, Mersin Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüklerince yapılan ortak çalışmalar sonucunda; Akdeniz ve Tarsus ilçelerinde operasyon düzenlendi. Operasyonda 3 milyon 542 bin uyuşturucu hap ele geçirildi, 8 şüpheli yakalandı.