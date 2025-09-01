Mersin'de Düzenlenen Operasyonda 3,5 Milyon Uyuşturucu Hap Ele Geçirildi

Mersin'de Düzenlenen Operasyonda 3,5 Milyon Uyuşturucu Hap Ele Geçirildi
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Mersin'in Akdeniz ve Tarsus ilçelerinde gerçekleştirilen narkotik operasyonunda 3 milyon 542 bin uyuşturucu hapın ele geçirildiğini ve 8 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Emniyet Genel Müdürlüğü koordinesinde düzenlenen narkotik operasyonunu sosyal medya hesabından paylaştı. Buna göre, Mersin Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüklerince yapılan ortak çalışmalar sonucunda; Akdeniz ve Tarsus ilçelerinde operasyon düzenlendi. Operasyonda 3 milyon 542 bin uyuşturucu hap ele geçirildi, 8 şüpheli yakalandı.

