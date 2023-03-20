Mersin'de düşük ayarlı altınla dolandırıcılık iddiasına gözaltı

Mersin'de bir kuyumcuyu düşük ayarlı altın satarak dolandırdığı öne sürülen şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kuyumcu S.K, müşterisinden 18 bin liraya aldığı 22 ayar altının 16 ayar olduğunu tespit ettiğini ileri sürerek, Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliğine şikayette bulundu.

Çalışma başlatan ekipler, kimliği belirlenen zanlı S.Y'yi gözaltına aldı. Şahsın aracında yapılan aramada, düşük ayarlı altın ele geçirildi.

Zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.