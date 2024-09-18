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Mersin'de Durdurulan TIR'da 262 Kilo Metamfetamin Ele Geçirildi

Mersin'de Durdurulan TIR'da 262 Kilo Metamfetamin Ele Geçirildi
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Tarsus ilçesinde yapılan operasyonda, yurt dışından gelen bir TIR'da gizlenen 262 kilo metamfetamin maddesi bulundu. Uyuşturucu ile ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

MERSİN'in Tarsus ilçesinde durdurulan TIR ve dorsesinde yapılan aramada 262 kilo metametafin maddesi bulundu.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Tarsus Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde uyuşturucu veya uyarıcı madde ticaretini önlemeye yönelik çalışma başlatıldı. Çalışma kapsamında yurt dışından ülkeye giriş yapan TIR, Tarsus ilçesinde durduruldu. TIR'da ve dorsesinde arama yapan ekipler, gizlenmiş vaziyette 262 kilo metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Uyuşturucu ile bağlantılı 3 şüpheli gözaltına alındı.

Haber-Kamera: Okan ÇALIŞKAN/TARSUS (Mersin),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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