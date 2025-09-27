Haberler

Mersin'de Düğünde Silahlı Saldırı: 20 Yaşındaki Genç Hayatını Kaybetti

Mersin'in Akdeniz ilçesinde bir düğünde silahla vurulan 20 yaşındaki Yakup Sarıca, hastaneye kaldırılmasına rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Mersin'in merkez Akdeniz ilçesinde düğünde silahla vurulan 20 yaşındaki genç yaşamını yitirdi.

Şevketsümer Mahallesi 5973 Sokak'ta dün akşam saatlerinde düzenlenen düğüne katılan Yakup Sarıca, henüz kimliği belirlenemeyen kişinin silahla açtığı ateş sonucu göğüs ve sırtından yaralandı.

Yakınları tarafından Mersin Şehir, Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürülen Sarıca, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Sarıca'nın cenazesi morga gönderildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince zanlının yakalanması için başlatılan çalışmalar sürüyor.

