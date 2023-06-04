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Mersin'de düğünde çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Mersin'de düğünde çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Güncel Haberler

Mersin'in Bozyazı ilçesinde düğünde çıkan kavgada bıçaklanan 18 yaşındaki genç hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Mersin'in Bozyazı ilçesinde düğünde çıkan kavgada bıçaklanan 18 yaşındaki genç hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Gürlevik Mahallesi'ndeki bir okulun bahçesinde yapılan düğünde, iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesiyle başlayan kavgada 4 kişi bıçakla yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ambulansla hastaneye kaldırılan yaralılardan İskender Karamıh (18), müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA / Muzaffer Keklik - Güncel

Bozyazı Mersin Güncel Haberler

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