Mersin'de Düğün Salonunda Bıçaklı Kavga: 5 Yaralı
Mersin'in Anamur ilçesinde bir düğün salonunda çıkan kavgada, bıçakla yaralanan 4 kişi ve darp sonucu yaralanan 1 kişi hastaneye kaldırıldı. Olayın ardından polis, şüphelilerin yakalanması için çalışmalara başladı.
Mersin'in Anamur ilçesinde bir düğün salonunda çıkan kavgada, darp ve bıçakla yaralanan 5 kişi hastaneye kaldırıldı.
Güzelyurt Mahallesi'ndeki bir düğün salonunda, iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle kavga çıktı.
Kavgada H.B. (35), Y.B. (38), Ö.Ç. (20) ve H.Ş. (22) bıçakla, D.A.U. (22) ise darp sonucu yaralandı.
Yaralılar olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekibince hastaneye kaldırıldı.
Polis, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
Kaynak: AA / İbrahim Polat - Güncel