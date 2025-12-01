Haberler

Mersin'de Düğün Konvoyuna Ceza Yağdı: 18 Bin TL'den Fazla Cezaya

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Mersin'de düğün konvoyunun yolu kapatması üzerine sürücülere toplam 18 bin 867 TL para cezası uygulandı. Ayrıca 3 sürücünün ehliyetine el konuldu.

MERSİN'de yolu kapatan düğün konvoyundaki sürücülere 18 bin 867 TL para cezası uygulandı, 3 sürücünün ehliyetine el konuldu.

Toroslar ilçesinde düğün konvoyunun yolu kapattığına dair görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından inceleme başlatıldı. Güneykent Polis Merkezi Amirliği'nin çalışmaları neticesinde konvoya katılarak yolu kapatan araçların plakaları tespit edildi. 8 sürücüye 'Trafik güvenliğini kasten tehlikeye sokmak' suçundan adli işlem yapıldı.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'nün çalışmasında ise 8 sürücüye ve 1 araç plakasına 'Taşıt yolu üzerinde duraklamanın yasaklandığı yerlerde duraklamak' ve 'Trafik güvenliği ve düzeni ile ilgili kural ve yasaklara uymamak', 1 sürücüye ise 'Standart dışı süspansiyon sistemi yapılmış aracı kullanmak' maddelerinden toplamda 18 bin 867 TL idari para cezası uygulandı. Ayrıca çalışma kapsamında 3 sürücüsünün ehliyetine el konuldu.

Haber-Kamera: Soner AYDIN/MERSİN,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Bakan Şimşek, memur ve emekliye yapılacak zam oranı için ipucu verdi

Memur ve emekliye yapılacak zam oranı için ilk ipucunu verdi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Michy Batshuayi takımına 90+6'da hayat verdi

Takımı 1-0 yenikken 90+6'daki penaltıda topun başına geçti! İşte sonuç
Kapağı açan polis, fuhuş için bekleyen 9 kadınla göz göze geldi

Kapağı açan polis, fuhuş için bekleyen 9 kadınla göz göze geldi
DEM Partili Sezai Temelli'den atılan slogana müdahale eden polislere tepki

Polis atılan slogana müdahale etti, DEM Partili isim küplere bindi
Hırsız görünümlü cansız mankeni gören ya polisi arıyor ya da taş atıyor

Onu gören ya taş atıyor ya da telefona sarılıp polisi arıyor
Michy Batshuayi takımına 90+6'da hayat verdi

Takımı 1-0 yenikken 90+6'daki penaltıda topun başına geçti! İşte sonuç
3 harfli zincir markette büyük rezillik! Görenin midesi bulandı

3 harfli zincir markette büyük rezillik! Görenin midesi bulandı
Merkez nüfusu 100 bin olan Kars'ta araç sayısı 50 bini aştı

Kaos yaşanıyor! Nüfusu 100 bin olan ilimizde araç sayısı 50 bini aştı
Özel'in A takımı belli oldu! Kılıçdaroğlu'na yakın isimler gitti, Koç Holding'den sürpriz transfer var

Kılıçdaroğlu'na yakın isimler gitti, Koç Holding'den sürpriz transfer
Mustafa Destici'den radikal çıkış: Evlenmeyenleri işe almayın

Cumhur İttifakı ortağından radikal çağrı: Bu kişileri işe almayın
Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin VAR hakemi belli oldu

Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin VAR hakemi belli oldu
Cep telefonu aboneliğinde köklü değişim! Hatlar 3 ayda kapanacak

Cep telefonu aboneliğinde köklü değişim! Hatlar 3 ayda kapanacak
Ayasofya önündeki sirtaki gösterisi ortalığı karıştırdı

Görüntü İstanbul'dan! Videoyu izleyen "provokasyon" yorumu yapıyor
Referandum bile yapıldı! Mahalleli 80 yıl sonra memleket değiştirdi

Referandum bile yapıldı! 80 yıl sonra memleket değiştirdiler
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.