Mersin'de Düğün Konvoyuna 26 Bin Lira Ceza
Mersin'de düğün konvoyu yaparken trafik güvenliğini tehlikeye atan sürücülere toplam 26 bin 797 lira ceza kesildi. 3 araç trafikten men edildi.
Mersin'de düğün konvoyunda yolu kapatarak çeşitli ihlaller yapan sürücülere 26 bin 797 lira ceza uygulandı.
İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, Mersin Trafik Denetleme Şubesi ekipleri Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda düğün konvoyu yaparak trafik güvenliğini tehlikeye atan ve gürültü oluşturan sürücülerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.
Çalışma kapsamında çeşitli ihlalleri nedeniyle 7 sürücüye 26 bin 797 lira ceza verildi.
Ekipler 3 aracı da trafikten men etti.
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