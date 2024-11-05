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Mersin'de Düğün Konvoyuna 26 Bin Lira Ceza

Mersin'de Düğün Konvoyuna 26 Bin Lira Ceza
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Mersin'de düğün konvoyu yaparken trafik güvenliğini tehlikeye atan sürücülere toplam 26 bin 797 lira ceza kesildi. 3 araç trafikten men edildi.

Mersin'de düğün konvoyunda yolu kapatarak çeşitli ihlaller yapan sürücülere 26 bin 797 lira ceza uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, Mersin Trafik Denetleme Şubesi ekipleri Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda düğün konvoyu yaparak trafik güvenliğini tehlikeye atan ve gürültü oluşturan sürücülerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Çalışma kapsamında çeşitli ihlalleri nedeniyle 7 sürücüye 26 bin 797 lira ceza verildi.

Ekipler 3 aracı da trafikten men etti.

Kaynak: AA / Mustafa Ünal Uysal - Güncel
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