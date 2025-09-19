Haberler

Mersin'de Düğün Çıkışlı Yangın Kontrol Altına Alındı

Mersin'in Silifke ilçesinde bir düğün salonu yanında çıkan yangın, havai fişeklerin etkisiyle meydana geldi. İtfaiye ekipleri yangını ormana sıçramadan kontrol altına aldı ve soğutma çalışmaları devam ediyor.

MERSİN'in Silifke ilçesinde bir düğün salonu yanında davetliler oynarken çalılıkta çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle ormana sıçramadan söndürüldü. Yangının, düğünde atılan havai fişekler nedeniyle çıktığı öne sürüldü.

Yangın, gece saatlerinde ilçeye bağlı Becili Mahallesi'ndeki bir düğün salonunun arka tarafındaki çalılıkta çıktı. Alevleri görenlerin ihbarı üzerine bölgeye Silifke Orman İşletme Müdürlüğü ile itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler kısa sürede bölgeye ulaşarak yangına müdahale etti. Düğünün devam ettiği sırada alevler ormana sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü.

Öte yandan düğün sırasında atılan havai fişeklerden çıktığı iddia edilen yangında bazı ağaçlar zarar görürken, bölgede soğutma çalışmasının devam ettiği belirtildi.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Haber-Kamera: Mehmet OKUR/SİLİFKE (Mersin),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
