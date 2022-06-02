Mersin'de DSİ'ye ait kanaldaki su kırmızıya büründü - Haberler

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Mersin'de DSİ'ye ait kanaldaki su kırmızıya büründü

İhlas Haber Ajansı - Ersoy Yalçın - Güncel
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Mersin'de DSİ'ye ait kanaldaki su kırmızıya büründü Mersin'in Tarsus ilçesinde mahalleden geçen Devlet Su İşlerine ait kanaldaki su, kırmızı renge büründü.

Mersin'de DSİ'ye ait kanaldaki su kırmızıya büründü

MERSİN - Mersin'in Tarsus ilçesinde mahalleden geçen Devlet Su İşlerine ait kanaldaki su, kırmızı renge büründü.

İlçeye bağlı Kırklarsırtı Mahallesi'nden geçen DSİ'ye ait kanaldaki su, bilinmeyen nedenle bir süre kırmızı renge büründü. Akıntının ardından kırmızı renk dağıldı ve su yeniden berraklaştı. Kimyasal atık veya hayvan kesimi şüphesi üzerinde duran yetkililer bölgede inceleme başlattı.

İhlas Haber Ajansı / Ersoy Yalçın - Güncel

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Tarsus Mersin su Güncel Haberler

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