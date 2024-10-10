Mersin'de Dron Destekli Uyuşturucu Operasyonu: 3 Gözaltı
Mersin'in Silifke ilçesinde jandarma ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan 3 şüpheliye dron destekli operasyon düzenledi. Yapılan baskınlarda 5 kilo 245 gram sentetik uyuşturucu ve silahlar ele geçirildi.
Mersin'de jandarma ekiplerinin dron destekli uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, Silifke ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen 3 kişinin adreslerine operasyon düzenlendi.
Dron destekli eş zamanlı baskınlarda, 3 zanlı gözaltına alındı.
Narkotik dedektör köpeğinin de destek verdiği aramlarda, zanlıların ev ve eklentilerinde 5 kilo 245 gram sentetik uyuşturucu, 20 kenevir tohumu, 5 av tüfeği, 2'şer tabanca ile dedektör ele geçirildi.
Zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.