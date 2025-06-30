Mersin'de Dron Destekli Trafik Uygulamasında 37 Sürücüye Ceza
Mersin'de jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen dron destekli trafik denetiminde 37 sürücüye toplam 89 bin 632 lira ceza uygulandı.
Mersin'de jandarma ekiplerince gerçekleştirilen dron destekli trafik uygulamasında 37 sürücüye 89 bin 632 lira ceza uygulandı.
İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, güvenli trafik ortamının oluşturulması amacıyla Mersin Gişeleri Yol Kontrol Noktası'nda denetim yapıldı.
Havadan dronla desteklenen uygulamada, 37 sürücünün trafik kurallarını ihlal ettikleri belirlendi.
Kontrol noktasında durdurulan araçların sürücülerine 89 bin 632 lira ceza kesildi.
Kaynak: AA / Serkan Avci - Güncel