Mersin'de otoyol jandarmasından dron destekli trafik denetimi
Mersin'de gerçekleştirilen dron destekli trafik denetiminde, 5 sürücüye toplamda 6 bin 230 lira ceza uygulandı. İl Jandarma Komutanlığı, trafik kazalarını önlemek amacıyla denetimlerin sürekliliğini vurguladı.
İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, trafik kazalarının önlenmesi için otoyol jandarmasınca denetim yapıldı.
Mersin Gişeleri'ndeki kontrol noktasında gerçekleştirilen dron destekli denetimde, 5 sürücüye çeşitli kural ihlalleri nedeniyle 6 bin 230 lira ceza verildi.
Kaynak: AA / Arif Ayhan Korkmaz - Güncel