Mersin'de otoyol jandarmasından dron destekli trafik denetimi

Güncelleme:
Mersin'de gerçekleştirilen dron destekli trafik denetiminde, 5 sürücüye toplamda 6 bin 230 lira ceza uygulandı. İl Jandarma Komutanlığı, trafik kazalarını önlemek amacıyla denetimlerin sürekliliğini vurguladı.

Mersin'de otoyol jandarma ekiplerince gerçekleştirilen dron destekli trafik denetiminde 5 sürücüye 6 bin 230 lira ceza uygulandı.

İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, trafik kazalarının önlenmesi için otoyol jandarmasınca denetim yapıldı.

Mersin Gişeleri'ndeki kontrol noktasında gerçekleştirilen dron destekli denetimde, 5 sürücüye çeşitli kural ihlalleri nedeniyle 6 bin 230 lira ceza verildi.

