Mersin'de Dron Destekli Şok Yol Kontrol ve Arama Uygulaması

Mersin İl Jandarma Komutanlığı tarafından 13 ilçede 38 noktada gerçekleştirilen dron destekli 'şok yol kontrol ve arama' uygulamasında 118 şüpheli gözaltına alındı.

Mersin İl Jandarma Komutanlığınca, 13 ilçede 38 noktada dron destekli 'şok yol kontrol ve arama' uygulaması gerçekleştirildi.

Mersin İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, jandarma sorumluluk bölgesinde bulunan 13 ilçedeki 38 noktada, arama ve kontrol faaliyetleri yapıldı. Asayiş ve trafik timleri tarafından eş zamanlı gerçekleştirilen uygulamalarda 5 bin 91 araç, 6 bin 650 şahıs sorgulanırken, araması bulunan 118 şüpheli gözaltına alındı.

Yapılan çalışmalarda trafiğe uygun olmayan 7 araç trafikten men edildi. Ayrıca toplam 34 araç sürücüsüne 174 bin 341 TL idari para cezası uygulandı. - MERSİN