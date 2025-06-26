Mersin'de Dron Destekli Operasyonda Firari Hükümlü Yakalandı

Mersin'de hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü dron destekli operasyonda yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, hakkında çeşitli suçlardan 6 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan İ.A'nın yakalanmasına yönelik çalışma gerçekleştirdi.

Akdeniz ilçesinde bir ikamete dron destekli operasyon düzenleyen ekipler, İ.A'yı çatıdan kaçmaya çalışırken yakaladı.

Evde yapılan incelemede İ.A'nın havalandırma boşluğuna ve tuvalet giderine 571 gram esrar attığı belirlendi.

Dron destekli operasyon kapsamında ekipler, şüpheli D.A. ve B.B'yi de gözaltına aldı.

Operasyon kapsamında yakalanan hükümlü İ.A. işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden D.A. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, B.B. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.