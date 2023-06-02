Üye Girişi
28 MAYISSEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberi Paylaş
Mersin'de drift yapan sürücüye 22 bin 885 lira ceza

Mersin'de drift yapan sürücüye 22 bin 885 lira ceza

Güncel Haberler

Mersin'in Tarsus ilçesinde drift yapan sürücüye 22 bin 885 lira ceza kesildi. Tarsus İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği görevlileri, Atatürk Caddesi'nde drift yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Ekiplerce yakalanan otomobilin sürücüsüne 22 bin 885 lira ceza kesildi. Sürücünün ehliyetine 2 ay el koyan polis, aracı da 2 ay trafikten men etti.

Mersin'in Tarsus ilçesinde drift yapan sürücüye 22 bin 885 lira ceza kesildi.

Tarsus İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği görevlileri, Atatürk Caddesi'nde drift yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti.

Ekiplerce yakalanan otomobilin sürücüsüne 22 bin 885 lira ceza kesildi.

Sürücünün ehliyetine 2 ay el koyan polis, aracı da 2 ay trafikten men etti.

Kaynak: AA / Ahmet Can Erdogan - Güncel

Emniyet Müdürlüğü Atatürk Caddesi Tarsus Mersin Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title