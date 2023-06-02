Mersin'de drift yapan sürücüye 22 bin 885 lira ceza

Mersin'in Tarsus ilçesinde drift yapan sürücüye 22 bin 885 lira ceza kesildi. Tarsus İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği görevlileri, Atatürk Caddesi'nde drift yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Ekiplerce yakalanan otomobilin sürücüsüne 22 bin 885 lira ceza kesildi. Sürücünün ehliyetine 2 ay el koyan polis, aracı da 2 ay trafikten men etti.