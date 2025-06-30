Mersin'de Drift Yapan Sürücülere 52 Bin Lira Ceza

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Mersin'de drift yapan 4 sürücüye toplamda 52 bin 531 lira ceza verildi. Sürücüler, trafik güvenliğini tehlikeye atan çeşitli ihlallerden dolayı yargılandı.

Mersin'de trafik güvenliğini tehlikeye atan ve drift yapan 4 sürücüye 52 bin 531 lira ceza uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, Mezitli ilçesinde drift yapan otomobil sürücülerinin belirlenmesine yönelik çalışma başlatıldı.

Çalışma kapsamında 4 aracın plakası ve sürücülerin kimlik bilgileri tespit edildi.

Sürücülere "Trafik güvenliğini tehlikeye sokacak şekilde şerit değiştirme", "Trafik işaret ve levhalarına uymama", "Drift yapma" ve "Ses ve müzik cihazlarını kamunun huzurunu bozacak şekilde araçta bulundurma" maddelerinden 52 bin 531 lira ceza verildi.

Öte yandan, sürücülerden birinin ehliyetine de 2 ay süreyle el konuldu.

Kaynak: AA / Yakup Sağlam - Güncel
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