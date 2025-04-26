Mersin'de Dolu Tarım Alanlarına Zarar Verdi
Mersin'in Erdemli ilçesinde etkili olan dolu, Elvanlı, Çiftepınar, Karahıdırlı, İlemin, Sıraç ve Kayacı mahallelerindeki tarım alanlarında hasara yol açtı. Erdemli İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, zarar gören bölgelerde hasar tespit çalışmaları başlatacak.
Mersin'in Erdemli ilçesinde etkili olan dolu, bazı tarım alanlarına zarar verdi.
Sabah saatlerinde başlayan dolu, Elvanlı, Çiftepınar, Karahıdırlı, İlemin, Sıraç ve Kayacı mahallelerindeki tarım arazilerini beyaza bürüdü.
Dolu yağışı, bölgede açıkta yetişen meyve ve sebzelerle bazı ağaçlara zarar verdi.
Erdemli İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin, doludan etkilenen mahallelerde hasar tespit çalışması başlatacağı bildirildi.
Kaynak: AA / Güncel