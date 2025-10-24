Haberler

Mersin'de Dolandırıcılıktan Aranan Şüpheli Osmaniye'de Yakalandı

Güncelleme:
Mersin'in Tarsus ilçesinde dolandırıcılık suçuna karıştığı iddiasıyla aranan şüpheli, Osmaniye'de gözaltına alındı. Şüphelinin takside bulunan çantasında 2 milyon lira değerinde ziynet eşyası ile Türk lirası ve döviz bulundu.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphe üzerine bir ticari taksiyi durdurarak arama yaptı.

Ekipler, takside müşteri olarak bulunan H.Y'nin çantasında 2 milyon lira değerinde ziynet eşyası ile Türk lirası ve döviz ele geçirdi.

Yapılan incelemede, H.Y'nin Mersin'in Tarsus ilçesinde dolandırıcılık suçuna karıştığı iddiasıyla arandığı belirlendi.

Gözaltına alınan şüpheli, Mersin Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Kaynak: AA / Muzaffer Çağlıyaner - Güncel
Haberler.com
title
