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Mersin'de Dolandırıcılık Operasyonu: İki Şüpheli Tutuklandı

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Mersin'de, farklı illerdeki depolara götürülmesi gereken ürünleri dolandırıcılık yöntemleriyle getiren 2 şüpheli, polis operasyonu sonucunda tutuklandı. Ele geçirilen ürünler sahiplerine teslim edildi.

Mersin'e, farklı illerdeki depolara götürülmesi gereken ürün ve malzemeleri dolandırıcılık yöntemiyle getirdikleri iddiasıyla yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, şüpheli A.Ç'nin nakliye firmalarından elde ettiği bilgilerle tır sürücülerine ulaşarak dolandırıcılık yaptığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Çalışma kapsamında ekipler, şüpheli A.Ç'nin bir tır sürücüsüne ulaşarak Tokat, Erzurum ve Diyarbakır'a götürülmesi gereken 19 milyon lira değerindeki 50 ton pirinç ve 14 ton bakır kablo yüklü malzemenin Mersin'deki bir depoya indirilmesini sağladığını tespit etti.

Düzenlenen operasyonda Mersin'deki depoya indirilen 50 ton pirinç ve 14 ton bakır kablo ele geçirildi.

Olayla ilgili A.Ç. gözaltına alındı.

Polis ekipleri, benzer şekilde İzmir'den Konya'ya götürülmesi gereken 800 bin lira değerindeki inşaat malzemelerini Mersin'e getirdiği belirlenen şüpheli H.G. de düzenlenen farklı operasyonda gözaltına aldı.

A.Ç. ve H.G. emniyetteki işlemelerinin ardında çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklandı.

Ele geçirilen 50 ton pirinç, 14 ton bakır kablo ve inşaat malzemeleri sahiplerine teslim edildi.

Kaynak: AA / Mustafa Ünal Uysal - Güncel

Dolandırıcılık mersin Polis

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