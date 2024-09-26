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Mersin'de Dolandırıcılık Operasyonu: 6 Tutuklama

Mersin'de Dolandırıcılık Operasyonu: 6 Tutuklama
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Mersin'de düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 7 şüpheliden 6'sı tutuklandı. Operasyonda sahte ilan veren dolandırıcılar ile birlikte çok sayıda dolandırıcılık malzemesi ele geçirildi.

MERSİN'de düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 7 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince, sazan sarmalı yöntemini kullanan, ilan siteleri üzerinden sahte ilan veren, kendilerini polis ve avukat olarak tanıtıp dolandırıcılık yaptıkları tespit edilen A.G., A.Y., M.E.K., D.K., A.S., S.A. ve İ.T.'nin yakalanması için çalışma başlatıldı. 7 şüpheli, belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, dolandırıcılıkta kullanılan 21 cep telefonu, çok miktarda uyuşturucu hap, 11 bin TL, başkalarına ait banka kartı, 6 açık hat diye tabir edilen SİM kart ve ruhsatsız tabanca ile mühimmat ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.G., A.Y., D.K., A.S., S.A. ve İ.T. çıkartıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı. M.E.K., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Dolandırıcılık Uyuşturucu Soruşturma Güvenlik 3-sayfa Güncel Mersin Hukuk Suç

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