Mersin'de iş vaadiyle dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla 5 şüpheli tutuklandı
Mersin'de iş vaadiyle dolandırıcılık yaptığı iddia edilen 5 zanlı, düzenlenen operasyon sonucu tutuklandı. Soruşturma, il dışından kişileri kente getirerek dolandırıcılık yapan şüphelilere yönelik başlatıldı.
Mersin'de iş vaadiyle dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla yakalanan 5 zanlı tutuklandı.
Mersin Cumhuriyet Başsavcılığınca, il dışında ikamet eden kişileri iş vaadiyle kente getirip üzerlerine şirket açarak dolandırıcılık yaptıkları belirlenen şüphelilere yönelik soruşturma başlatıldı.
Soruşturma kapsamında Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliğince belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 zanlı, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: AA / Mustafa Ünal Uysal - Güncel