Mersin'de "Change Araç" Operasyonu: 1 Milyar 180 Milyon TL İşlem Hacmi Tespit Edilen Operasyonda 14 Şüpheli Tutuklandı

(ANKARA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Mersin'de "change araç" yöntemiyle dolandırıcılık yapan suç örgütüne yönelik operasyonda 18 şüphelinin yakalandığını açıkladı. Yerlikaya, yaklaşık 1 milyar 180 milyon TL işlem hacmi tespit edilen operasyonda 14 şüpheli tutuklanırken, 27 araca el konulduğunu belirterek, vatandaşları ikinci el araç alımlarında dikkatli olmaları konusunda uyardı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Mersin'de "change araç" olarak bilinen yöntemle dolandırıcılık yapan suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 18 şüphelinin yakalandığını açıkladı. Yerlikaya, şüphelilerin yaklaşık 1 milyar 180 milyon TL işlem hacmine sahip olduğunun tespit edildiğini bildirdi.

Bakan Yerlikaya'nın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya göre, gözaltına alınan şüphelilerden 14'ü tutuklanırken, 4 şüpheli hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Operasyon kapsamında 27 araca da el konuldu.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı ile Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Daire Başkanlığı koordinesinde, Mersin Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucunda, şüphelilerin yurt dışından kaçak yollarla Türkiye'ye getirilen araçların şasi numaralarını "ağır hasarlı" araçlara ait şasi numaralarıyla değiştirdiği belirlendi. Bu yöntemle ağır hasarlı araçların tamir edilmiş gibi gösterilerek trafiğe çıkarıldığı tespit edildi.

Yerlikaya, çalıntı, gümrük kaçağı ve hacizli-yakalamalı araçların parçalanarak yedek parça halinde piyasaya sürüldüğünün de ortaya çıkarıldığını belirterek, "Vatandaşlarımız ikinci el araç satın alırken çok dikkatli olmalı, aracı iyi kontrol ettirmelidir. Şüpheli bir durum varsa lütfen hemen 112 Acil Çağrı Merkezimize bildirin biz gereğini yapalım. Valimizi, Cumhuriyet Başsavcılığımızı, İl Emniyet Müdürlüğümüzü ve emeği geçenleri tebrik ediyorum" ifadelerine yer verdi.